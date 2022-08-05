Россия высылает 14 болгарских дипломатов

МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении Болгарии и высылке 14 сотрудников болгарского посольства и консульств. Нота об объявлении дипломатов персонами нон грата была вручена послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину, вызванному на Смоленскую площадь, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в пятницу, 5 августа.
В заявлении указывается, что речь идет об ответе на решение Софии выслать 70 российских дипломатов, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыть генконсульство РФ в Русе. В ведомстве обвинили болгарскую сторону в недружественных действиях.
В конце июня Болгария заявила о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников. Решение Софии поддержала Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS), заявившая, что сотрудники посольства РФ нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. В свою очередь в НАТО заявили о солидарности с Болгарией и подчеркнули, что ее решение выслать российских сотрудников является суверенным и его следует уважать.
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