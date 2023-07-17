17 июля 2023 г. 13:00

Россия вышла из зерновой сделки

 
bbcrussian.com
Grūdai
Grūdai
ФОТО: Scanpix / Reuters

Действие зерновой сделки — договорённости возможности экспорта сельхозпродукции из Украины — прекращается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой ещё до атаки на Крымский мост, и сегодняшние события не связаны с прекращением ее действия. Срок соглашения как раз заканчивается 17 июля.

Песков также сообщил, что Россия вернется к рассмотрению сделки, когда требования Москвы по этим договорённостям будут выполнены.

Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Зерновая сделка — это договорённости между Россией, Украиной, Турцией и ООН о том, чтобы Украина могла экспортировать свою сельхозпродукцию через Чёрное море. Россия за участие в сделке просила снять санкционные ограничения на экспорт и перевозку некоторых своих аграрных продуктов. Стороны сделки неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договорённостей.

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