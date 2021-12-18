Россия официально вышла из числа стран - участниц Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее решение вступило в силу в субботу, 18 декабря.

В июне Россия направила уведомления о готовившемся шаге депозитариям соглашения - Венгрии и Канаде, указывали в МИД РФ. Российская сторона также предупредила остальных участников соглашения через посольства в столицах этих государств и через делегации в Консультативной комиссии по ОН в Вене.

США покинули соглашение в ноябре 2020 года

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами - участниками объединения, которое с 1994 года получит название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Период ратификации завершился после подписания 26 марта 2001 года президентом России Владимиром Путиным соответствующего закона. Позднее, 1 января 2002 года, Договор вступил в силу. На 2005 год его участниками являлись 34 государства ОБСЕ. Целями соглашения являлись содействие большей открытости и транспарентности военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности. Подписавшиеся страны обязывались позволять другим сторонам по договору совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

США объявили о выходе из ДОН еще в ноябре 2020 года, обвинив Россию в его нарушении. Москва претензии Вашингтона отвергла и переложила всю ответственность за развал договора на Соединенные Штаты. Соглашение позволяло странам-участницам совершать облеты территорий друг друга на основании лишь краткосрочного уведомления для контроля военной деятельности.

Вопрос о выходе Беларуси пока остается открытым

ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, которое покинули США: в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в его нарушении. Майк Помпео, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, заявил, что Россия использует данные, полученные в рамках Договора по открытому небу для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО. В Кремле обвинения такого рода отвергали.

Вопрос в том, останется ли в ДОН Беларусь, которая в свое время работала над документом в составе группы государств совместно с Россией , пока остается открытым.