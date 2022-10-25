Россия вынесет вопрос о "грязной бомбе" на рассмотрение Совета Безопасности ООН

По словам дипломатов, представители России сообщили коллегам по совету, что они вынесут этот вопрос на закрытом заседании органа, в который входят 15 стран.

Посол России в ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности, с которым ознакомился "Голос Америки".

В письме говорится, что Россия "будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма".

Киев решительно отверг обвинения Москвы в том, что Украина планирует взорвать "грязную бомбу" на собственной территории, и в свою очередь обвинил Россию в том, что она пытается использовать угрозу взрыва бомбы с ядерным материалом в качестве предлога для эскалации в Украине.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс предупредил о "глубоком характере последствий", которые ощутит Россия, если она применит "грязную бомбу" или другое ядерное оружие.