Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций в отношении "представителей Великобритании", назвав эти меры "ответом на недружественные действия британских властей". Об этом сообщается на сайте МИД РФ в понедельник, 9 августа.

Как сформулировано в комментарии МИДа, санкции вводятся в отношении лиц, "которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность", под которой понимаются британские санкции в отношении граждан России, введенные в 2020-2021 годах, включавшие заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд.

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Британские санкции

В декабре 2020-го года Лондон ввел санкции против председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова, экс-начальника полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева и спецподразделения быстрого реагирования "Терек", которых власти Великобритании считают ответственными "за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне".

В апреле 2021-го под британские санкции попали 14 граждан РФ, вошедшие в британский "список Магнитского". Среди них замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, экс-следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители налоговых инспекций в Москве Елена Химина и супруги Ольга и Владлен Степановы и другие лица, по мнению британских властей, причастные к хищению 230 млн долларов из российского бюджета, которое расследовал умерший в СИЗО Сергей Магнитский.

В санкционном списке РФ "соразмерное число" британцев

В комментарии на сайте МИД РФ не уточняется, сколько человек, кто именно и в связи с какими конкретно "антироссийскими действиями" оказались в новом санкционном списке Москвы, сказано лишь, что вводимые меры "по принципу взаимности" коснутся "соразмерного числа" британцев - им закрыт въезд на территорию РФ.

Ранее, в июле 2020 года, Лондон также ввел санкции против граждан РФ, по мнению британских властей, причастных к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.