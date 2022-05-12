Россия ввела санкции против Gazprom Germania

Срок действия решения — до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к агентству.
Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению федеральным агентством.
В постановлении правительства, помимо нее, перечисляются еще 30 компаний, внесенных в российский черный список. Среди прочих, под санкции попала польская компания EuRoPol GAZ S.A. — владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".
Постановление принято в рамках исполнения указа президента РФ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
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