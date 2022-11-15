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Россия ввела персональные санкции против ста граждан Канады. В число людей, "которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса", попали актер Джим Керри, автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера. Им запрещен въезд в Россию.
Россия ввела санкции против актера Джима Керри и внука Степана Бандеры
© Vida Press

В МИД РФ заявили, что санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо на саммите G20 на Бали в понедельник, 14 ноября, объявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн долларов, а также введет санкции против еще 23 российских граждан, "причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции". Это сотрудники полиции, прокуроры, судьи и работники тюрем.

27 февраля Джим Керри написал у себя в Twitter, что у него "разрывается сердце из-за грандиозного политического придурка", из-за которого страдают невинные люди. Под придурком он имел в виду Путина.

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