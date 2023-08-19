Россия ввела новые санкции против британских политиков и журналистов

В санкционные списки Москвы попали министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, генеральный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан (МУС еще в марте выдал ордер на арест президента Путина по обвинению в военных преступлениях), а также ряд известных журналистов Би-би-си и газет Daily Telegraph и Guardian.

Как утверждает российский МИД, эта мера стала ответом на «агрессивное следование Лондона враждебным антироссийским курсом».

В частности министра Люси Фрейзер Москва обвинила в «активном лоббировании международной изоляции российского спорта», а замминистра обороны Великобритании баронессу Аннабель Голди назвала «ответственной за поставки вооружений Украине».

Среди попавших под санкции журналистов Би-би-си оказались глава отдела новостей Дебора Тернесс, ведущий и аналитик Рос Аткинс и корреспондент Марианна Спринг.