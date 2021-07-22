Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ — против Украины

В жалобе говорится о гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе в ходе Майдана, в Донбассе и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Россия обвиняет Украину в крушении «Боинга» MH17 «Малазийских авиалиний».
Кроме того, в жалобе Генпрокуратура утверждает, что в Украине действует «практика подавления свободы слова» путем запрета работы СМИ, преследования журналистов и политиков. Ведомство также жалуется на дискриминацию русскоязычного населения и «политически мотивированные» санкции против российских компаний.
Генпрокуратура также отмечает, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает жителей юго-востока страны права участвовать в выборах в центральные органы власти и отказывается сотрудничать с российскими следственными органам в расследовании преступлений.
Ведомство заявляет, что жизнь и здоровье российских дипломатов находится «постоянно в опасности». Москва за пять лет направила в Киев 33 запроса о правовой помощи из-за угроз и применения насилия к дипломатам, но, как утверждает прокуратура, ни один из них не был исполнен должным образом.
«Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил», — говорится в сообщении прокуратуры. Россия требует немедленно возобновить подачу воды в Крым, восстановить права национальных и языковых меньшинств, возобновить телевещание на русском языке и разблокировать российские СМИ.
За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб. Пять жалоб против России подала Украина, одну — совместно с Нидерландами, еще четыре — Грузия. В январе ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Украины из-за присоединения Крыма.
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