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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России решил с 27 января на взаимной основе возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщается на сайте правительства РФ. Кроме того, число регулярных рейсов по маршруту Москва - Каир увеличивается до пяти раз в неделю.
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
© Reuters / Scanpix

Рейсы из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки, а также из Санкт-Петербурга в Хельсинки будут осуществляться по два раза в неделю, из Москвы в Доху - три раза в неделю.

"Решение было принято исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности", - пояснили в кабмине.

Ранее оперштаб продлил до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса. При этом, как выяснила Русская служба BBC, авиакомпании продолжали возить пассажиров в Лондон.

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