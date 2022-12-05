Россия вошла в топ-5 стран по числу новых заражений ВИЧ

На первом месте в рейтинге Statista оказалась Южно-Африканская республика — там обнаружили 14% заражений, на втором месте оказался Мозамбик — 6,5%, следом идут Нигерия (4,9%), Индия (4,2%) и Россия (3,9%).
Кстати, в августе на Кипре у 14 мужчин обнаружили новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1), вызывающий СПИД. По данным исследователей, новый вариант распространен в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами. Каковы клинические проявления этой инфекции, пока неизвестно.
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