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Россия вошла в топ-5 стран по числу новых заражений ВИЧ, сообщает сервис Statista. Всего в мире было зафиксировано 1,5 млн новых случаев ВИЧ, которые выявили за 2021 год.
Россия вошла в топ-5 стран по числу новых заражений ВИЧ
© Reuters / Scanpix

На первом месте в рейтинге Statista оказалась Южно-Африканская республика — там обнаружили 14% заражений, на втором месте оказался Мозамбик — 6,5%, следом идут Нигерия (4,9%), Индия (4,2%) и Россия (3,9%).

Кстати, в августе на Кипре у 14 мужчин обнаружили новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1), вызывающий СПИД. По данным исследователей, новый вариант распространен в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами. Каковы клинические проявления этой инфекции, пока неизвестно.

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snob.ru
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