После этого нападавший покончил с собой.
Согласно сообщению Baza, среди погибших нет взрослых — канал пишет, что преступник ранил двух сотрудниц детского сада. По данным обоих изданий, вооруженный мужчина вошел в садик во время тихого часа. Baza утверждает, что в учреждении не было охранника.
Представитель администрации Ульяновской области подтвердил ”Интерфаксу” ”акт стрельбы и факт наличия четырех тел”.
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