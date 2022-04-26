После этого нападавший покончил с собой.

Согласно сообщению Baza, среди погибших нет взрослых — канал пишет, что преступник ранил двух сотрудниц детского сада. По данным обоих изданий, вооруженный мужчина вошел в садик во время тихого часа. Baza утверждает, что в учреждении не было охранника.

Представитель администрации Ульяновской области подтвердил ”Интерфаксу” ”акт стрельбы и факт наличия четырех тел”.