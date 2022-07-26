Россия в марте-июле занимала второе место в мире - после Индии - по числу скачиваний VPN-сервисов. Это следует из статистики AppMagic - сервиса, который анализирует рынок мобильных приложений. Данные приводит во вторник, 26 июля, агентство РБК. В первые три недели июля VPN-сервисы в России загрузили более 12 млн раз.

По данным сервиса Google Trends, который оценивает интересы пользователей, пик популярности запросов со словом VPN в российском сегменте интернета пришелся на 13-19 марта. Позднее рост поисковой активности отмечался с 29 мая по 4 июня и с 17 по 23 июля. Большинство запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

В первую пятерку по скачиваниям VPN-сервисов вошли также Пакистан, Индонезия и США.

США поддержат VPN-сервисы для россиян

Ранее, 3 июля, агентство AFP сообщило, что Фонд открытых технологий (OTF), поддерживаемый США, выплатит деньги американским компаниям, которые бесплатно предоставляют россиянам программы VPN. По оценкам OTF, несколько миллионов человек в России используют VPN от компаний Lantern, Psiphon и nthLink.

Роскомнадзор блокирует приложения

Использование в России технологий, позволяющих обходить блокировку сайтов, резко увеличилось после начала полномасштабной военной агрессии Москвы против Киева.

В Роскомнадзоре подтверждали, что ведут работу по блокировке сервисов VPN. "Согласно закону "О связи" средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой", - отмечали в надзорном ведомстве.

Как сообщил в марте председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, на середину марта в РФ было заблокировано около 20 популярных сервисов VPN.