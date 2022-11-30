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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объем финансирования гособоронзаказа «с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств» в 2023 году увеличится почти в полтора раза. Об этом, как пишет "Интерфакс", он сообщил на заседании коллегии Минобороны.
Россия увеличит финансирование гособоронзаказа в полтора раза
© Zuma Press / Scanpix

"Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", — сказал министр. Он призвал сохранить максимально возможный объем производства и организовать "опережающие поставки" вооружений в войска.

Украинский Forbes подсчитал, что, согласно данным ВСУ, за девять месяцев, прошедших после российского вторжения в Украину, Россия потратила на войну 82 миллиарда долларов — четверть годовых доходов бюджета. В условиях войны оперативно проверить эту информацию невозможно.

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В 2022 году расходы России на национальную оборону составили 4,7 триллиона рублей (77 миллиардов долларов), говорится в материалах Минфина РФ (.pdf). Как писали СМИ, это на 1,2 триллиона рублей (20 миллиардов долларов) больше, чем было утверждено на 2022 год. В 2023 году на оборону планируют потратить почти 5 триллионов рублей, в 2024-м — 4,6 триллиона.

Традиционно больше половины финансирования по статье "национальная оборона" идет на гособоронзаказ, а остальное — это расходы на деятельность войск, денежное довольствие военнослужащих, учения и так далее, говорил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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