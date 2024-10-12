Россия установила минимальную цену на экспорт пшеницы

Согласно видению профильного министерства, отмечает Reuters, новый нижний ценовой предел призван снизить объемы массового экспорта, которые наблюдался в России в последние недели. „Предпосылкой к этому также является инфляция около девяти процентов в стране, экономика которой в последние месяцы все больше ориентируется на войну против Украины“, - говорится в сообщении агентства.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 16 октября повысится сразу почти на 41 процент, сообщило 11 октября агентство „Интерфакс“ со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. Пошлина на пшеницу составит 1872 рубля (порядка 18 евро) против 1328,3 рубля за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень повысится до 392,8 рубля с 229,5 рубля за тонну, на кукурузу – до 2 тыс. 827,2 рубля с 2 тыс. 696,7 рубля соответственно, уточнили также в агентстве, добавив, что эти ставки будут действовать по 22 октября включительно.