Сокращая поставки голубого топлива в Евросоюз, Россия ежедневно сжигает большие объемы природного газа, сообщили в пятницу, 26 августа, Reuters и BBC со ссылкой на аналитиков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. Эксперты называют происходящее экологической катастрофой, отмечая, что Россия сжигает на факелах природный газ в объемах, эквивалентных 0,5 процента ежедневных потребностей ЕС.
Снимки, сделанные со спутников, свидетельствуют о том, что сжигание газа происходит на новом заводе по производству сжиженного природного газа "Газпром СПГ Портовая" близ границы с Финляндией. Здесь находится компрессорная станция для газопровода "Северный поток", по которому природный газ поставляется из России в Германию.
Аналитики оценивает объем сжигаемого газа в миллионы кубов
По оценкам Rystad Energy, ежедневно на факелах сжигается около 4,34 млн кубометров газа. Россия объясняет это техническими причинами, но в Германии это расценивают как сугубо политический шаг, предпринятый в ответ на западные санкции из-за российского вооруженного вторжения в Украину.
Сжигание на факелах - обычная практика в нефтегазовой промышленности, но объемы ныне сжигаемого газа необычно высоки и вызывают вопросы на фоне резкого сокращения поставок газа из РФ в Евросоюз. Россия снизила поставки газа по "Северному потоку" до 20 процентов пропускной мощности и планирует на предстоящей неделе полностью приостановить поставки на три дня - как было заявлено, для ремонта турбин.
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