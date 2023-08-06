Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию, лишившись первого места, которое она занимала еще в июне, сообщила энергетическая компания Enagas в субботу, 5 августа.

По ее данным, Россия в июле поставила Испании сжиженного газа на 8,764 ГВт.ч, что составило 27,6 процента от всех месячных поставок данного топлива в страну. В годичном исчислении Мадрид стал закупать на

года Россия поставила Испании 75,5 тыс. ГВт.ч. газа.

Главным поставщиком газа Испании в июле стал Алжир, его доля составила 28,7 процента от общей суммы всего приобретенного за месяц СПГ. По итогам июня Россия занимала первое место по объемам поставок СПГ Испании.

Европа согласна закупать СПГ у России