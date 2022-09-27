Россия сообщила о задержании за шпионаж японского дипломата

Спецслужба утверждает, что дипломат был задержан "с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".
Тацунори объявлен персоной нон грата "в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата", а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам, добавили в ФСБ.
Спецслужба также распространило видео допроса Тацунори, на котором он говорит, что "понял", что нарушил законодательство России и что пытался за деньги получить закрытые сведения.
По данным из открытых источников, Тацунори занимал должность консула по политическим вопросам.
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