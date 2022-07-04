Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

Россия 15 июля снимает все ограничения на въезд в РФ через сухопутную границу, которые были введены в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в понедельник, 4 июля. Послабления пока не распространяются на ограничения на выезд из России через сухопутные границы, о них "будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты".

Ковидные ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, были отменены еще 14 июня. В то же время ограничения на въезд наземными видами транспорта оставались в силе.

ПЦР-тесты

По сообщению оперштаба, с 15 июля также отменяются требования о предоставлении результата ПЦР-теста на коронавирус по прилете в Россию для граждан Беларуси. Для граждан всех других стран, за исключением граждан РФ и Беларуси, требования о предоставлении результатов ПЦР-теста сохраняются.

1 июля главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об отмене мер по недопущению распространения коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Попова пояснила, что послабления связаны со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев. При этом она обещали вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.