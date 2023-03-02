Созданная в 1941 году 14 школа учебное заведение теперь называется "Средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации - участника специальной военной операции на Украине Евгения Михайловича Орлова". Постановление администрации города о переименовании появилось в октябре 2022 года, но внимание к нему местные власти не привлекали. Обычно церемония присвоения имени происходит в торжественной форме, отмечает Би-би-си.

42-летний наёмник погиб в Бахмутском районе Украины в июле. Он участвовал в войне в Украине ещё до полномасштабного российского вторжения и воевал в Сирии, написав об этих конфликтах книгу "Ихтамнет" (так в Рунете саркастично называли отказ Москвы признавать своё участие в войне в Донбассе). В 2021 году он попал под санкции Украины как снайпер-разведчик ЧВК.

Сын погибшего наёмника Андрей рассказал Би-би-си, что не знал, что в честь его отца переименовали школу. Ему было известно только, что его именем назвали класс в учебном заведении в районе, где они жили. Ему также неизвестно, чтобы его отцу присваивали звание Героя России. Он отметил, что Орлов-старший не поддерживал вторжение в Украине идейно и считал своё участие в ней "просто работой". "Не такой славы хотелось отцу", — заявил он.