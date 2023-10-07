Россия резко ограничила въезд граждан Украины

В распоряжении правительства сказано, что это временная мера, «направленная на обеспечение безопасности» россиян в «сложившихся геополитических условиях», сообщают агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на текст документа. Официально он пока не был опубликован.

До сих пор граждане Украины, в том числе и беженцы с территорий, где идут боевые действия, могли въезжать в Россию и выезжать из страны через любой пункт пропуска.

Жители оккупированных территорий Украины, которые выехали в Европу и другие страны, фактически только через территорию России могли попасть домой. У многих на оккупированных территориях остались родственники.

Для беженцев из восточных областей Украины въезд в Россию был одним из самых доступных вариантов бегства из зоны боевых действий. Многие из них оставались в России, многие через территорию РФ следовали в Европу и другие страны, чтобы там получить статус беженца.