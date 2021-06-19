Голикова сослалась выводы российской инспекционной группы. На этой неделе в турецкой Анталье работала делегация из представителей Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По данным портала Tourdom, специалисты планировали осмотреть лаборатории, которые проводят анализы на коронавирус, службы скорой медицинской помощи и встретиться с турецким минздравом.

"[В Турции] масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой медицинской помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях", - рассказала Голикова (цитата по Интерфаксу).

Кроме того, Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, сообщила вице-премьер.

Правда, полеты в эти страны возобновятся не в полном объеме. В США компании будут летать по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк с ограничением по количеству рейсов, с Бельгией - по маршруту Москва-Брюссель.

Кроме этого, увеличится разрешенное количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию (включая острова Салоники, Ираклион, Родос, Корфу и другие), а также в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.