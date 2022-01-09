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Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что не испытывает оптимизма по поводу предстоящих переговоров в Женеве. США выразили готовность говорить об ограничении маневров в Восточной Европе.
Sergejus Riabkovas
Sergejus Riabkovas
© Sputnik / Scanpix

Россия за день до переговоров в Женеве об урегулировании конфликта вокруг Украины выразила разочарование сигналами, поступающими к ней из США. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на односторонних уступках Москвы, заявило российское правительство. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" в воскресенье, 9 января, сказал, что не испытывает оптимизма по поводу запланированной на 10 января встречи в Женеве с заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

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США и их союзники, по сообщениям источников в американской администрации, готовы к переговорам с Россией об ограничении военных учений в Восточной Европе и взаимном сокращении количества размещаемых ракет. "Обе стороны, в принципе, должны взять на себя одинаковые обязательства", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома. При этом он исключил возможность переговоров с Россией об ограничении операций войск США в странах НАТО или об ограничении числа размещаемых на их территории американских солдат.

В то же время Россия требует юридически обязывающих гарантий безопасности, настаивая в числе прочего на отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток и, в частности, от приема Украины в состав альянса.

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Deutsche Welle

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