Россия рассчитывает на сертификацию "Северного потока - 2"

Россия рассчитывает на завершение сертификации газопровода "Северный поток - 2" ("СП-2") до конца первого полугодия 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном в среду, 29 декабря.

"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия - это максимальный срок", - сказал Новак. По его мнению, поставки газа по газопроводу могут начаться и гораздо раньше, "если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее".

Новак выразил надежду, что ЕС не станет выдвигать новых требований к газопроводу и что газ по нему будет поставляться в европейские страны. "Было много противодействий, но тем не менее караван идет", - подчеркнул он.

В Германии не ждут решения по СП-2 раньше второго полугодия

Между тем глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоманн (Jochen Homann) 16 декабря проинформировал, что в первые шесть месяцев следующего года окончательного решения по сертификации "Северного потока - 2" принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации СП-2, запланированный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года, но поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут отмерять лишь после возобновления процесса. Решение, принятое BNetzA, будет передано в Еврокомиссию, которая может изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор, наконец, вынесет свое заключение, у германского регулятора появится еще два месяца для принятия окончательного решения по сертификации СП-2.

Споры о "Северном потоке - 2"

Строительство "Северного потока - 2" завершено, однако бурные дискуссии вокруг него не утихают. Против ввода его в эксплуатацию активно выступают Украина, Польша и республики Балтии. США считают, что СП-2 сделает Европу еще более зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального и обострения обстановки на границе Украины и России в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих газопровод.