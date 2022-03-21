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Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Компания Meta владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами - Facebook, Instagram, WhatsApp. Но к последней у российских властей пока претензий нет.
Россия признала Meta экстремистской организацией и запретила ее деятельность
© Reuters / Scanpix

Во время суда представитель Генпрокуратуры уточнил, что в случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

Запретительные меры не коснутся WhatsApp - генпрокуратура посчитала, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".

Генпрокуратура потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, после того как стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. Уже на следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят лишь для постов, написанных в Украине.

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"Под видом коммерческой деятельности Meta Platforms <...> распространяет на территории РФ материалы с призывами к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан России", - говорилось в иске.

Как проходил суд

Помимо представителя Генпрокуратуры и адвокатов Meta, в суде присутствовали представители Роскомнадзора и ФСБ, пишет "Медиазона" - издание признано в России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента".

"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать исполнить это решение немедленно", - сказал в Тверском суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор требование поддержал.

"Русофобия не просто имеется, она еще и форсируется", - заявила прокурор Наталья Гашулина.

Когда Гашулина объясняла, почему именно использование Facebook и Instagram не будет считаться экстремистской деятельностью, судья уточнила: "Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет "Фейсбука" в стране?"

"Его и сейчас нет", - коротко ответила прокурор.

Адвокат Виктория Шакина во время своего выступления, что новые правила Meta не допускают призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц. Она также подчеркнула, что сама компания не является автором подобных публикаций.

"Истец не доказал, что все материалы, распространяемые сервисами, являются противоречащими закону",- пояснила адвокат и предложила суду обязать Meta удалить конкретные публикации.

"Даже если [Meta] сама не публикует [запрещенную информацию], используются соцсети как инструменты для такой публикации. Как мы видим, Meta не только не отслеживает такие публикации, но и позволяет им существовать", - заявила в ответ прокурор.

Во время прений представитель ФСБ Игорь Ковалевский похвалил Роскомнадзор и Генпрокуратуру за "огромную работу" при подготовке иска. По его словам, компания Meta действует "против целей и задач спецоперации, которую проводят на Украине вооруженные силы".

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