Россия прекратила поставки нефти странам, которые ввели потолок цен

Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному ещё 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

5 декабря 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель. Мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС.

Страны Запада устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен.

Потолок цен означает, что страны "Группы семи" и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.

После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, "скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель", считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.