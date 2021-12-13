"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв. ", - сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Там добавили, что пострадал сам нападавший и еще один 15-летний подросток. В полиции сообщили, что сотрудники и учащиеся гимназии были эвакуированы.
Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадали восемь человек, в том числе семь детей. По его словам, юноша, пришедший в монастырь с взрывным устройством, задержан. По данным Интерфакс, он был госпитализирован и медикам удалось его реанимировать.
Жизням пострадавших ничего не угрожает, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Источник Интерфакса сообщал, что во время учебы нападавший мог подвергаться буллингу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В новых рейтингах – затишье перед бурей: результат может быть неожиданным (47)
Затишье перед бурей – так политологи оценили...
Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре на 60% выше, чем года назад (20)
Центральное отопление за год в Литве подорожало на...
Экономист: действия Китая нанесут Литве больший ущерб, чем лишение транзита белорусских удобрений (46)
Действия Китая, которыми он пытается сковать литовский...
Правительство Литвы решает, когда можно будет отозвать действие "паспорта возможностей" (13)
Правительство Литвы обсуждает, когда можно будет...
Коронавирус в Литве унес жизни двоих человек младше 30 лет
В минувшие выходные Литву потрясло известие о смерти...