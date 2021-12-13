"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв. ", - сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Там добавили, что пострадал сам нападавший и еще один 15-летний подросток. В полиции сообщили, что сотрудники и учащиеся гимназии были эвакуированы.

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадали восемь человек, в том числе семь детей. По его словам, юноша, пришедший в монастырь с взрывным устройством, задержан. По данным Интерфакс, он был госпитализирован и медикам удалось его реанимировать.

Жизням пострадавших ничего не угрожает, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Источник Интерфакса сообщал, что во время учебы нападавший мог подвергаться буллингу.