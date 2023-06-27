27 июня 2023 г. 10:01

Россия подняла истребители над Балтикой: с какой целью

 
УНИАН
ФОТО: Wiki nuotr.
Россия проводит учения истребительной авиации в небе над Балтийским морем, сообщает российское Минобороны.

"В небе над Балтикой проводится летно-тактическое учение истребительной авиации. Экипажи Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что основная цель этих учений состоит в проверке готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач. А также отработка новых тактических с использованием боевых возможностей авиации.

Также отмечается, что, помимо этого, Су-27 "несут боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области".

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УНИАН
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