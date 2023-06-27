Россия подняла истребители над Балтикой: с какой целью

"В небе над Балтикой проводится летно-тактическое учение истребительной авиации. Экипажи Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что основная цель этих учений состоит в проверке готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач. А также отработка новых тактических с использованием боевых возможностей авиации.