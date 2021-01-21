Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V» в Европейском союзе. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.
В РФПИ сообщили, что 19 января эксперты, которые представляют Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию для разработчиков вакцины «Спутник V». Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.
«Рекомендации по результатам вчерашнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V» в течение 7–10 дней», — говорится в сообщении. В фонде отметили, что ожидают начала процесса постепенной экспертизы в феврале.
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