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Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию сегодняшней ночью, сообщил агентству Франс-пресс официальный представитель финского оператора энергосистемы RAO Nordic Тимо Кауконен.
Elektros tinklai šalia branduolinės elektrinės
Elektros tinklai šalia branduolinės elektrinės
© Reuters / Scanpix

RAO Nordic - подразделение российской компании "Интер РАО".

Ранее RAO Nordic заявляла, что приостановит поставки электроэнергии, ссылаясь на проблемы с платежами, поскольку Хельсинки готовится объявить о подаче заявки на вступление в НАТО в связи с вторжением Москвы в Украину, говорится в сообщении агентства.

С 24 апреля Финляндия уже на треть ограничила импорт электроэнергии из России из-за "изменившейся международной ситуации", сообщала финская электросетевая компания Fingrid.

В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это "стратегическое изменение", которое не может остаться без политической реакции со стороны России.

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bbcrussian.com
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