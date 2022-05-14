RAO Nordic - подразделение российской компании "Интер РАО".

Ранее RAO Nordic заявляла, что приостановит поставки электроэнергии, ссылаясь на проблемы с платежами, поскольку Хельсинки готовится объявить о подаче заявки на вступление в НАТО в связи с вторжением Москвы в Украину, говорится в сообщении агентства.

С 24 апреля Финляндия уже на треть ограничила импорт электроэнергии из России из-за "изменившейся международной ситуации", сообщала финская электросетевая компания Fingrid.

В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это "стратегическое изменение", которое не может остаться без политической реакции со стороны России.