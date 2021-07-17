Россия отрицающая. Почему россияне массово отвергают вакцинацию

В общей сложности на вопросы исследователей ответили свыше 44 тысяч человек; опрос проводился с июня 2020 по январь 2021 года — то есть еще до кампании массовой вакцинации. Все беседы проводились удаленно, по телефону или через интернет (в США и России), на языках носителей, пишет Медиазона.

В Буркина-Фасо, Колумбии, Руанде, Сьерра-Леоне и США опросы проводились на «национальном» уровне путем случайной выборки. В России, Индии, Мозамбике, Непале, Нигерии, Пакистане и Уганде опрашивали определенные группы населения, сужая выборку по географическим критериям и уравновешивая эффекты в зависимости от размера групп.

Первая по недоверию



Оказалось, что в России позитивно относятся к прививкам от COVID-19 только 30,4% населения, и страна стала в этом опросе антилидером, оказавшись в самом низу списка.

На скептическое отношение к вакцинации в России никак не влияет уровень образования — привиться готовы 31% среди людей с образованием выше школьного и 29,6% тех, кто учился только в школе. Лишь немного влияет возраст — вакцинироваться согласны 27,6% людей средних лет, 33,5% молодых людей до 25 лет и 40% людей старше 55 лет

Сильнее всего на отношение к прививке в России влияет пол: российские мужчины значительно чаще готовы вакцинироваться, чем женщины — 38,5% против 20,9% опрошенных.

Население США тоже относительно скептически относится к вакцинации, хотя с результатами России этот показатель все равно не сравним — к прививке от COVID-19 готовы 64,6%.

Такое отношение уже сказывается на темпах вакцинации: в США на фоне первоначальных успехов приблизились к 50% привитых граждан, а в России кампания идет угрожающе медленно: 14% населения по стране и 30% в Москве, по данным GOGOV.

Совсем другая картина в бедных странах, где только ждут помощи с вакцинацией. Среднее значение там — около 80%, то есть вакцину ждут именно столько людей, сколько нужно для достижения минимального порога массовой вакцинации, то есть «коллективного иммунитета».

Например, в Непале, лидере по положительному отношению к вакцинации, привиться хотят свыше 96% опрошенных, и это не зависит от пола и практически не зависит от возраста (97,8% молодых людей и 93,8% пожилых).

Каждый пятый ссылается на теории заговора



На вопрос о том, по чьему совету граждане готовы вакцинироваться, Россия показала один из низших уровней доверия к власти: только 6% могли бы всерьез последовать советам чиновников. Ниже уровень доверия только в Колумбии, Руанде и Непале, а вот в США он запредельно высок: 67%.

На вопрос о причинах отказа от вакцинации участники опроса могли предложить несколько вариантов ответа (общая сумма ответов здесь не равна 100%).

Здесь россияне заняли первое место по важному показателю — частотности упоминаний каких-либо теорий заговора. 21,4% опрошенных опасаются стать жертвами такого заговора, что лишь на десятую долю процента чаще, чем Руанде, но в три с половиной раза чаще, чем в США.

Более трети (36,8%) россиян опасаются побочных эффектов, почти 14% думают, что заразятся коронавирусом от вакцины, почти 30% сомневаются в эффективности прививок, 6,4% не верят в опасность пандемии коронавируса, 3,7% боятся игл, 5,4% не боятся тяжело заболеть, а 1% — не может найти время на укол.

«Медицинские работники оказались наиболее надежными источниками информации о вакцине против COVID-19, — отмечают авторы исследования. — Данные, полученные из выборки стран с низким уровнем дохода, свидетельствуют о том, что приоритетное распространение вакцин в странах "глобального Юга" должно привести к высокому охвату иммунизацией».

Подводя итог, ученые отмечают, что согласие на вакцинацию во многом зависит от конкретных контекстов каждой страны и медийного фона.

«Более низкие показатели готовности вакцинироваться, которые мы наблюдаем, например, в России и США, могут отражать политизацию нынешней пандемии и создания вакцин — в дополнение к общему скептическому отношению к прививкам», — пишут авторы.