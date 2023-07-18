18 июля 2023 г. 16:06

Россия отменила гарантии безопасности для экспорта зерна из Украины

 
bbcrussian.com
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
ФОТО: AP / Scanpix

После того как Россия в понедельник вышла из зерновой сделки, глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник объявил об отмене всех договоренностей по зерну с 18 июля.

«В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле», — заявил МИД РФ.

Лавров обсудил зерновую сделку по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Интерфакс сообщает, что они рассмотрели в качестве альтернативы черноморской инициативе иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от Киева и Запада. Никаких подробностей не приводится.

В понедельник СМИ сообщали, что президент Турции Эрдоган обсудит по телефону зерновую сделку с президентом Путиным после своего возвращения из поездки по странам Персидского залива, но сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что таких планов в графике Путина пока нет.

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