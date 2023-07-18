Россия отменила гарантии безопасности для экспорта зерна из Украины

«В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле», — заявил МИД РФ.
Лавров обсудил зерновую сделку по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Интерфакс сообщает, что они рассмотрели в качестве альтернативы черноморской инициативе иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от Киева и Запада. Никаких подробностей не приводится.
В понедельник СМИ сообщали, что президент Турции Эрдоган обсудит по телефону зерновую сделку с президентом Путиным после своего возвращения из поездки по странам Персидского залива, но сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что таких планов в графике Путина пока нет.