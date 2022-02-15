Россия отказалась участвовать во встрече по Венскому документу ОБСЕ

Россия отказалась принять участие во встрече по Венскому документу в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет во вторник, 15 февраля. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александра Грушко. "Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть - играйте, а мы все-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в неблаговидных целях", - приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее, 11 февраля, Киев официально потребовал от Москвы предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" вблизи украинских границ в соответствии с главой III Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Россия в течение 48 часов должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней. С аналогичным требованием к Беларуси по поводу проводимых российско-белорусских учений потребовали страны Балтии.

После того как Россия не ответила на запрос Украина, 13 февраля призвала в течение 48 часов произвести встречу с Россией и всеми странами-участницами Венского документа для того, чтобы обсудить ситуацию с перемещением российских войск вдоль украинской границы, включая аннексированный Крым.

Что такое Венский документ

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года. Его целью являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ.

Так, государства-участники ОБСЕ должны ежегодно обмениваться информацией о военных силах и основных системах вооружений, о мерах в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью, а также опасных инцидентов военного характера.