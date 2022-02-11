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Москва не может принять "коллективный" ответ Запада на ее запрос о неделимости безопасности, заявила в пятницу, 11 февраля, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя полученный накануне единый ответ Европейского Союза на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Rusijos užsienio reikalų ministerija
Rusijos užsienio reikalų ministerija
© Itar-Tass / Scanpix

Послание Лаврова было адресовано не Евросоюзу, а министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки, и "в нем было особо подчеркнуто, что мы ожидаем развернутый ответ в национальном качестве", пояснила Захарова.

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Ранее Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ответе Лаврову подчеркнул, что у ЕС "единая внешняя политика и политика безопасности", что включает в себя и "координированные ответы на письма, если потребуется". "Лишь те, кто хотят разобщить нас, могли бы поставить под сомнение это решение", - указывалось в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

В этом же документе отмечалось, что в послании Борреля содержатся ответы на вопросы, поднятые Лавровым, и подтверждена готовность Евросоюза "продолжать диалог с Россией, чтобы укреплять всеобщую безопасность". По данным агентства AFP, глава европейской дипломатии призвал Москву незамедлительно отвести войска от границы с Украиной и вывести российских военнослужащих из Беларуси.

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Deutsche Welle
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