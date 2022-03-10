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Россия на фоне продолжающегося вторжения ее войск в Украину заявила о выходе из состава Совета Европы (СЕ). В заявлении, распространенном в четверг, 10 марта, министерство иностранных дел РФ обвинило "недружественные России государства ЕС и НАТО" в злоупотреблении абсолютным большинством в Комитете министров СЕ, а также разрушении организации и "общего гуманитарно-правового пространства в Европе".
Europos Sąjunga
Europos Sąjunga
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Российское ведомство обвинило европейцев в превращении "старейшей европейской организации в очередную площадку" для дискуссий о превосходстве Запада и самолюбования. "Пусть наслаждаются общением друг с другом без России", — заявили далее в МИД РФ.

Россия денонсирует Европейскую конвенцию прав человека

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил ТАСС, что выход России из Совета Европы "предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ" и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал, что после выхода Москвы из Совета Европы россияне не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Правозащитник: Выход России из СЕ возможен не ранее 1 января 2023 года


Между тем глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пояснил, что формальный выход России из Совета Европы возможен только с 1 января 2023 года. Раньше ее может исключить только Комитет министров. "Для выхода из Совета Европы нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этим законом отменяется ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" от 30 марта 1998 года. После его принятия Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом денонсация вступает в силу", — сообщил Чиков в своем Telegram-канале.

Даже в случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется вправе рассматривать уже поданные жалобы, причем все его решения будут подлежать исполнению, в противном случае будет задействован соответствующий механизм Комитета министров СЕ, добавил глава "Агоры".

Совет Европы приостановил членство России в феврале


25 февраля, на второй день после начала российского вторжения в Украину, Совет Европы приостановил членство РФ. Решение принял Комитет министров СЕ, заявил глава МИД председательствующей в нем Италии Луиджи ди Майо. "Италия считает эту меру необходимой в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, что представляет собой серьезное нарушение норм международного права", — подчеркнул он. Решение поддержали 42 государства, две страны — Армения и Россия — были против, Турция воздержалась, а Азербайджан не участвовал в голосовании.

Совет Европы в Страсбурге был создан после Второй мировой войны для защиты прав человека и правовых норм на европейском континенте. Россия является членом СЕ с 1996 года и уже временно лишалась членства на фоне аннексии Крыма в 2014 году.

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