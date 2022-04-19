По его словам, Москва сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.

"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий в Буче ”на максимально высоком уровне” — в Совете безопасности ООН. Владимир Путин называл убийства в Буче ”провокацией” и ”фейком”.

В середине марта Международный суд ООН в Гааге рассмотрел иск, инициированный Киевом против Москвы, и потребовал остановить войну в Украине.