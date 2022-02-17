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Суд ужесточил приговор отцу бывшего директора ФБК Ивана Жданова Юрия Жданова, приговорив его к трем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает "Дождь" со ссылкой на Команду Навального.
Иван Жданов
Иван Жданов
© AP/Scanpix

В декабре прошлого года 67-летнего Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно и освободили в зале суда. 29 декабря его снова задержали и отправили в СИЗО из-за того, что он съездил на Новый год к тете, якобы таким образом нарушив условия приговора.

По версии следствия, работая в администрации поселка в Ненецком автономном округе, Юрий Жданов рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получила жилье по субсидии от государства. Позже суд постановил вернуть квартиру в собственность государства.

Жданов не признал вину. Его сын связывал его преследование со своей политической деятельностью и поддержкой Алексея Навального.

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