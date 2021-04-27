Американская технологическая корпорация Apple оштрафована в России за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Во вторник, 27 апреля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о наложении оборотного штрафа в размере 12,1 миллиона долларов в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

Доминирующее положение на рынке мобильных приложений

Решение принято после рассмотрения заявления АО "Лаборатория Касперского", которая обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Как указала ФАС, Apple способствовала преимущественному положению собственных продуктов и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

После этого российское ведомство предписало Apple устранить нарушения. "В настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде", - сообщил регулятор.

Apple не согласна с решением ФАС

В свою очередь американская корпорация сообщила, что не согласна с решением ФАС и продолжит обжаловать его в установленном порядке. В ответ на запрос ТАСС в компании заявили, что Apple сотрудничала с "Лабораторией Касперского", с целью привести его приложение в соответствие с правилами App Store, касающимися защиты детей.