Россия опустилась на 141 место в индексе восприятия коррупции

Индекс показывает, насколько коррумпированным, по мнению экспертов и бизнесменов, является государственный сектор той или иной страны. Чем ниже место, тем более коррупционной оценивается страна. В 2023 году Россия воспринимается более коррупционной, чем во все предыдущие 11 лет существования индекса.