Россия объявила об "оптимизации" штатов своих загранучреждений в Украине

Россия "оптимизирует" штаты своих загранучреждений в Украине, при этом посольство и консульства продолжат выполнять свои основные функции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее ответ на вопрос СМИ опубликован на сайте ведомства в субботу, 12 февраля.

"Мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений", - ответила Захарова на вопрос, является ли правдой "информация о том, что Россия существенно сократила штат своего посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове".

Этот шаг она объяснила "опасением возможных провокаций" со стороны Киева или третьих стран. В чем именно заключается "некоторая оптимизация штатов", официальный представитель МИД не пояснила.

Все больше стран призывают своих граждан покинуть Украину



За последние сутки уже по меньшей мере 17 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территориюиз-за угрозы военного конфликта с Россией. Соответствующие заявления вслед за США сделали Австралия, Великобритания, Бельгия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония, Южная Корея.

В большинстве случаев речь идет о рекомендациях. Но южнокорейский МИД ввел запрет на поездки в Украину и обязал своих граждан уехать из страны, иначе им грозит наказание в соответствии с местным законодательством.

Днем ранее президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину: "Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля".

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-гоРФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.