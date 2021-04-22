Россия объявила о начале отвода войск от границы с Украиной

Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. "Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", - сказал Шойгу на совещании, проходившем в аннексированном Крыму.

Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ министр поставил задачу спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск. Он приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

Глава украинского министерства обороны Андрей Таран, выступая в Европарламенте, говорил, что вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тысяч российских военных. В Вашингтоне заявляли, что с российской стороны границы сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года, когда была самая острая стадия вооруженного конфликта на востоке Украины.

Курс доллара и евро резко снизился после новостей об окончании учений. Доллар по состоянию на 14:09 мск стоил 76,2 рубля, а всего за несколько минут к 14:22 мск он упал до 75,45 рубля. Евро упал с 91,88 рубля до 91,1 рубля за тот же период.

Накануне новости о конфликте с Украиной СМИ ожидали услышать во внешнеполитической части ежегодного послания президента Путина. Однако Путин ни слова не сказал о нынешней ситуации, вернувшись к событиям 2014 года и вновь заявив, что президент Виктор Янукович был отстранен от власти "с помощью вооруженного переворота".

При этом Путин пригрозил "ассиметричным, быстрым и жестким" ответом "участниками международного общения", в том числе тем, "с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются", если те захотят "окончательно сжечь мосты".

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели, - сказал Путин, не конкретизируя, кого он имеет в виду. - Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Белый дом тогда сообщал, что Джо Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Киевом и предложил ему в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. При этом, как отмечали в Белом доме, предложение не означало отказа от намерений ввести новые санкции против России. Они были объявлены через два дня.

В Кремле ранее заявляли, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению, а опасности для других стран мира они не представляют. Как говорил пресс-секретарь Пескова Дмитрий Песков, Москва лишь принимает меры для обеспечения своей безопасности, поскольку рядом находится "страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война".

Шойгу ранее говорил, что переброска войск к западным границам страны связана с проверкой боеготовности армии в ответ на "угрожающую военную деятельность" со стороны НАТО. А сейчас в Крыму министр обороны России снова заявил, что и вблизи южных границ России "значительно повышается военная активность блока НАТО" и "усиливается разведывательная деятельность".

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", - сказал Шойгу.

Минобороны России ранее в четверг сообщило, что в Крыму были десантированы свыше 2 тысяч военнослужащих ВДВ и более 60 единиц военной техники. В десантировании было задействовано 40 самолетов Ил-76. Ранее министерство обороны заявляло, что Россия задействовала в учениях в Крыму более 10 тысяч военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

16 апреля пресс-служба Южного военного округа России сообщила о проведении в Крыму учений части 58-й армии, а 19 апреля о проведении на аннексированном полуострове авиационных учений, в которых задействованы 50 самолетов авиации военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота. Кроме того, на прошлой неделе на Черном море собралась крупная российская корабельная группировка.

Крымский полуостров был аннексирован Россией весной 2014 года. После этого западные страны ввели санкции против России, Украина заявляет о намерении добиваться возвращения полуострова.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, чтобы максимально прояснить ситуацию. Песков в четверг заявил, что президент России прокомментирует предложение Зеленского, если сочтет необходимым.

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си:

"Переброска российских сухопутных войск к границам Украины, а также концентрация в беспрецедентных масштабах боевых кораблей в Черном море вызвала серьезную обеспокоенность в мире.

Байден 13 апреля обсуждал это с Путиным по телефону, этой теме было посвящено экстренное заседание комиссии НАТО-Украина, которое прошло в Брюсселе в те же числа, ситуацию обсудили и представители государств ОБСЕ в Вене.

Сообщения о том, что железнодорожные эшелоны с техникой потянулись к южным областям России стали появляться во второй половине марта на фоне обострения обстановки на линии противостояния сил непризнанных республик ЛНР и ДНР с украинскими войсками.

В феврале и марте сообщения о нарушении перемирия стали появляться чуть ли не каждый день, и в Украине заговорили о фактическом срыве договоренностей о прекращении огня.

В России концентрацию войск объясняли плановыми учениями, попутно обвиняя Запад в том, что с его подачи Украина нагнетает напряженность на востоке страны.

Особую тревогу вызывал характер сил, которые были стянуты, например, на Черное море - туда были переброшены десантные корабли с Балтийского, Северного флота и Каспийской флотилии.

Если у кого-то были подозрения, что Россия под видом учений готовится высаживать десант на украинском берегу, то такой набор кораблей их подкреплял.

Правда, среди экспертов были и те, кто полагал, что столь открытое перемещение войск и техники как раз указывает на то, что это всего лишь демонстрация силы, поскольку для начала серьезной военной операции войска стягивают гораздо более скрытно".