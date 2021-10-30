Россия обновила суточный максимум по заражаемости ковидом

Суточное количество новых заражений в России уже дважды за эту неделю превышало психологическую отметку в 40 тысяч. Наибольшее число новых инфицированных — в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578) и Московской области (2680). В целом за все время пандемии в России зарегистрировано уже 8 472 797 случаев коронавируса.
Суточное количество летальных исходов в России превышает одну тысячу уже 12-й день подряд. За последние 24 часа от последствий заражения умерли еще 1160 человек — на три меньше, чем накануне. Всего за пандемию количество летальных исходов выросло до 237 380. Эксперты объясняют тяжелую ситуацию с коронавирусом в России доминированием более заразного варианта "дельта" и низким уровнем вакцинации населения.
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