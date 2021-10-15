Россия обновила антирекорды по смертности и заражаемости ковидом

В России в пятницу, 15 октября, обновлены сразу два антирекорда за все время пандемии коронавируса - и по заражаемости, и по смертности. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 32 тысяч новых заражений, а смертность вплотную приблизилась к тысяче человек. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 32 196 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 909 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Наибольшее количество новых случаев вновь зафиксировано в Москве (6 631), заражаемость здесь держится на уровне июля, когда в столице, как и по всей России, наблюдался рост, связанный с распространением варианта "дельта". В Санкт-Петербурге выявлено 2 632 новых случая, в Московской области - 2 110.
Почти тысячи летальных исходов
За минувшие сутки в России также зафиксирован новый антирекорд по смертям - 999 случаев, что стало пиковым показателем за все время пандемии в стране. Больше всего скончавшихся в Москве (70), Санкт-Петербурге (62) и Краснодарском крае (40).
Заболеваемость и смертность от коронавируса обновляют пиковые значения третий день подряд. Накануне по всей России было выявлено более 31 299, умерли 986 человек. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 925 176 случаев коронавирусной инфекции и 221 313 летальных исходов.
Заметный прирост заражений в РФ начался на прошлой неделе, когда суточные показатели подошли к максимальным за пандемию почти 30 тысячам случаев, зафиксированных 24 декабря 2020 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране низким уровнем вакцинации среди населения.
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