Россия: неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени

Мужчина с сумкой вошел в отделение одного из банков в Тюмени утром в среду и сообщил об опасном предмете в ней, а также потребовал деньги, заявили в региональном управлении МВД.

"По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы", — заявили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего отделение Сбербанка, в результате переговоров его удалось уговорить отпустить всех заложников и сдаться, сообщил источник агентства Интерфакс. По его данным, мужчина задержан.

Что узнали СМИ



Захвачено было отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени, в заложниках оказались трое сотрудников, сказал в свою очередь РИА Новости представитель экстренных служб.

"Сработала тревожная кнопка в отделении банка на Червишевском тракте. Позднее поступило обращение о захвате внутри банка неизвестным двоих человек", — рассказал источник Интерфакса.

Неизвестный, по данным собеседника Интерфакса, угрожает взрывом и требует выкуп: "Мужчина пронес в отделение банка рюкзак, из которого видны провода. Он утверждает, что при нем самодельное взрывное устройство. Он взял в заложники двоих сотрудников банка и требует выкуп в 15 млн рублей".

В заявлении полиции также сказано, что в отделение банка мужчина вошел с сумкой, "сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства".

Взрывных устройств не обнаружено, при нем был муляж, а сам мужчина проходил лечение у психиатра, утверждает источник Интерфакса.

Как пишет Интерфакс, после этого с мужчиной начались переговоры. "В отделение зашли несколько человек", — пояснил собеседник агентства.

В итоге, по данным СМИ, мужчину удалось убедить отпустить посетителей банка и большинство сотрудников, внутри оставались, по разным данным, от одного до трех человек, включая руководителя отделения.

"Изначально мужчина потребовал, чтобы отделение банка не покидал никто из находящихся в нем сотрудников и посетителей. Однако позднее решил оставить в заложниках лишь руководителя отделения и одного-двух сотрудников. Он требует выдать ему 15 млн рублей, угрожая взрывом", — рассказал источник Интерфакса.

В целях безопасности из жилого дома, на первом этаже которого неизвестный захватил отделение банка, выведено около 50 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Сбербанк сотрудничает с правоохранительными органами для скорейшего разрешения ситуации, заявили журналистам в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, отказавшись от других комментариев.