Россия не намерена выполнять решение ЕСПЧ по однополым бракам

В России не будут искать компромиссной формы регистрации однополых браков. Об этом заявил в среду, 14 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Конституция РФ и позиция граждан страны в отношении сущности брака вполне однозначно свидетельствуют в пользу отсутствия необходимости как-либо регистрировать отношения однополых пар.
Днем ранее Европейский суд по правам человека, рассмотрев иски трех российских однополых пар, признал, что отказ в регистрации их браков является нарушением восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека, которая предписывает право на уважение к частной и семейной жизни.
Решение ЕСПЧ вызвало критику и в российском парламенте. Суд пытается навязать России чуждые ей ценности, идущие вразрез с Конституцией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил нововведение в российской конституции, говорящее о том, что если решения межгосударственных органов противоречат основному закону РФ, то они не подлежат исполнению.
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