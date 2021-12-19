Россия направила стратегические бомбардировщики для патрулирования границ Беларуси

Российские военнослужащие действуют в составе смешанной тактической группы, в которую также входят многофункциональные истребители СУ-30СМ двух стран, говорится в распространенном в субботу, 18 декабря, заявлении белорусского ведомства.
В свою очередь Минобороны РФ указало, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) "выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь". По этим данным, в ходе полета продолжительностью около четырех часов "были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны" ВС Беларуси.
Ранее в Минске заявили об увеличении почти вдвое числа полетов ВВС стран НАТО вдоль белорусской границы, в том числе на территории Украины.
Конфликт Беларуси и России с Западом
Отношения Беларуси и ЕС значительно осложнились после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК в Минске объявил Александра Лукашенко. Запад не признает его легитимным президентом Беларуси. С лета 2021 года продолжается конфликт, связанный с использованием режимом в Минске людей из ближневосточных стран в качестве инструмента давления на ЕС.
Запад также обвиняет Москву в эскалации конфликта с Украиной и угрозе военного вторжения в эту страну. По данным НАТО, РФ на данный момент могла стянуть к границе с Украиной до 100 тысяч солдат и офицеров. Москва отрицает такие намерения и в свою очередь обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.
МИД России 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий, в числе прочего, отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников
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