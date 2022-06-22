Россия: на НПЗ в Ростовской области произошел пожар

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области - крупнейшем поставщике нефтепродуктов на юге России - утром в среду, 22 июня, произошел пожар, сообщило ГУМЧС региона. Согласно этому сообщению, возгорание произошло на территории 50 квадратных метров в теплообменнике. Для его ликвидации были задействованы 35 человек и 17 единиц техники. Примерно через полтора часа пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.

В сообщении МЧС говорится, что причины возгорания уточняются. Между тем в соцсетях появились видео пожара, а также самого удара по заводу, предположительно нанесенного с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Чуть позже ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти сообщило, что пожар начался "после падения украинского беспилотника". Представитель силовых структур рассказал агентству, что в небе над НПЗ пролетели два беспилотника. Один из них улетел, а второй "спикировал и ударил в теплообменник, что и вызвало возгорание".

Telegram-канал Shot опубликовал видео обломков БПЛА, обнаруженных рядом с местом пожара.

Пожары на объектах российского ВПК

На объектах российского ВПК с начала войны в Украине уже неоднократно происходили пожары. Их причиной называли нарушение правил пожарной безопасности, а в некоторых случаях не раскрывали даже предварительных версий.

Советник президента Украины Михаил Подоляк 27 апреля так прокомментировал события в приграничных регионах России: "Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать".

Утром 20 июня вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании "Черноморнефтегаз", на которых в этот момент работали 12 человек. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что пять человек были ранены, еще семь пропали без вести.