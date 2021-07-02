aA
Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, 46-летний Лебедев совершил самоубийство.
Rusijos policija
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Мэр подмосковной Коломны, 46-летний Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Эту информацию в пятницу, 2 июля, привело агентство РБК со ссылкой на источник в главном управлении (ГУ) МВД по Московской области.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и прокурор Коломенского городского округа Александр Рубанов.

Повод для возможного суицида выясняется

Что послужило поводом для смерти Дениса Лебедева, устанавливается. По версии собеседника ТАСС, глава городского округа Коломна в течение нескольких дней мог употреблять алкоголь. Место происшествия осматривается на наличие предсмертных записок.

Правоохранительные органы пока ситуацию официально не комментируют.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 2003 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности "юриспруденция". В декабре 2011 года был избран депутатом Московской областной Думы. Занимал пост мэра Коломны с октября 2016 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Цены на жилье выросли и в спальных районах: где квартиры подорожали больше всего (18)

Аналитики предупреждают, что в этом году жилье будет...

Нелегальные мигранты наводняют Литву - погранслужба предлагает объявить экстремальную ситуацию (32)

В связи с растущим потоком мигрантов из Беларуси Служба...

После окончания карантина в Литве начался хаос: жители запутались в правилах (18)

С июля в Литве отменен карантин, но остался в силе режим...

Экономист предлагает радикальное решение вопроса мигрантов: приравнять их "зеленым" человечкам и в тюрьму (65)

В передаче "Факты и мнения" на Delfi TV экономист...

Аферистам удается усыпить внимание даже бдительных собеседников – что выдает мошенников (1)

Организаторы лотерей, представители инвестиционных...