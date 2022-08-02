В министерстве иностранных дел России допустили разрыв дипломатических отношений с США в случае объявления Вашингтоном России страной - спонсором терроризма. Об этом во вторник, 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - сказала она.

Зеленский просил Байдена признать Россию "страной-спонсором терроризма"

В апреле издание The Washington Post сообщало со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма. Такой потенциальный шаг Вашингтона издание называло "одной из самых мощных и далеко идущих санкций в арсенале США".

В конце июля с таким призывом выступил Сенат Конгресса США, принявший не обязательную к исполнению резолюцию. Сенаторы попросили госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели "к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей". По данным газеты The New York Times, Блинкен сопротивляется такому решению.

Объявить страну спонсором терроризма Госдеп может в случае, если государство "неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма", сказано в информационном бюллетене Госдепартамента. Включение в список позволяет Белому дому, в том числе замораживать активы этих государств, а также накладывать санкции на третьи страны, которые поддерживают с ними экономические отношения. Подобный статус США присвоили четырем странам: Северной Корее, Кубе, Ирану и Сирии.