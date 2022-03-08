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Россия вправе отключить Европу от газа, а нефть может подскочить до 300 долларов за баррель в случае российского эмбарго, на котором настаивают США, предупредил вице-премьер России Александр Новак.
Россия грозит отключить газ Европе. Германия против нефтяного эмбарго
© Reuters / Scanpix

"Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим", - сказал Новак, которого цитирует Интерфакс.

Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что все выглядит сомнительно, поскольку против Германия - промышленный мотор, самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза.

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“В настоящий момент не существует никаких альтернативных способов обеспечить Европу энергоресурсами для производства тепла, света и для нужд промышленности”, - сказал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Германия в рамках санкций против России отказалась сертифицировать вторую нитку газопровода “Северный поток” в обход Украины. Новак пригрозил контрсанкциями.

"В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении “Северного потока-2”, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод “Северный поток-1”, который сегодня загружен на 100%", - сказал российский чиновник.

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